Rüzgar ve güneşte dünya ortalamasının üzerindeyiz

TÜRKİYE geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 12'sini rüzgar ve güneşten karşılayarak dünya ortalamasının (yüzde 9.4) üzerinde performans gösterirken, bu kaynaklardan elektrik üretimini 2015-2020 döneminde 3 katına çıkardı.

Londra merkezli bir 'Küresel Elektrik Görünümü 2021' başlıklı rapora göre, Türkiye'nin elektrik talebi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0.6 artışla 301.5 teravatsaat oldu. Türkiye'nin 2020'deki elektrik üretimi 302 teravatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde elektrik üretiminin yüzde 43'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilirken, yüzde 57'si kömür ve doğal gaz başta olmak üzere diğer kaynaklardan sağlandı.