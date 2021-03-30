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Haberler Ekonomi Türkiye’nin ilk VIP taksisi hizmetinizde

Türkiye’nin ilk VIP taksisi hizmetinizde

Türkiye’nin ilk VIP taksisi hizmetinizde

30.3.2021

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde Türkiye'nin T plaka taşıyan özel donanımlı ilk ticari taksisi hizmete başladı.

İçinde buzdolabından TV'ye, Wi-fi internetten telefona kadar her türlü imkan bulunan taksi daha ilk günden yoğun ilgi gördü. Bandırmalı Cüneyt Aydemir tarafından hizmete başlatılan VIP Taksi, T plaka taşıyan ilk özel donanımlı taksi oldu.

8 kişilik kapasitesinin yanı sıra uzun yolculuklarda büyük rahatlık sağlayan araçla ilgili bilgi veren Cüneyt Aydemir, vatandaşlardan taksimetre ücreti dışında herhangi bir ekstra ücret almayacaklarını ve mesafe, müşteri ayrımı gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

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