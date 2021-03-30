Urla’da modern bir köy projesi

İNŞAAT sektörünün baharla birlikte hareketlenmeye başladığını belirten Tanyer Yapı Başkanı Münir Tanyer, 2021'den sektör adına umutlu olduğunu söyledi. İzmir'in yaşam biçimiyle hem yurtiçi hem de yurtdışından talep gördüğünü söyleyen Tanyer, yapımına başlayacakları Tan Urla projesiyle modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlere hitap edeceklerini vurguladı.

Projenin yüzde 85 yeşil alan üzerinde kurulacağına dikkat çeken Tanyer, "Önümüzdeki yılbaşında, Urla Bademler köyünün karşısında yer alan Tan Urla projemize başlayacağız. Yatay mimariye örnek nitelikteki Tan Urla, 200 dönüm arazi üzerinde çok geniş yeşil alana sahip önemli bir modern köy projesi. Ege kültürünü yansıtan bir mimariye sahip olacak ve otantik köy yaşamının unsurlarını barındıracak" dedi.