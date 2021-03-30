Vergide reform adımları vatandaşı rahatlatacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde 'vatandaş odaklı' reformlar için kolları sıvadı. Bakan Lütfi Elvan, ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeyi esas aldıklarını ve 2002'den bu yana KDV, ÖTV, damga vergisi, iletişim vergisi başta olmak üzere dolaylı vergi yükünü hafifletmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bakan, geliri düşük esnafa kalıcı vergi muafiyeti, Vergi Usul Kanunu'nun gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenmesi ve dijital vergi sistemi başta olmak üzere vatandaşı rahatlatacak düzenlemelerin Aralık sonuna kadar yaşama geçirileceğini söyledi. Matrah ve vergi oranları yeniden düzenlenerek doğrudan verilerin gelir içindeki payında artış sağlanacak.

DOLAYLI VERGİLER OECD'NİN ALTINDA

Bakan Elvan, 2002'den bu yana dolaylı vergilerin OECD ortalamasının 1.8 puan altında yüzde 9'a indiğine dikkat çekti. Bakan Elvan vergi gelirlerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "OECD sınıflandırmasına göre Türkiye'de sosyal güvenlik primleri ve mahalli idareler payı dâhil dolaylı vergilerin payı 2002'de yüzde 46.9 iken bu oran önceki yıl yüzde 39 gerçekleşti" dedi.

Vatandaşların vergiye ilişkin sorularına yapay zekalı Dijital Vergi Asistanı yanıt verecek

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ YÜKÜ AZALDI

Bakan Elvan, vergi dilimlerinin gelir seviyesi yükseldikçe arttığını anımsatarak, "Vergi tarifesine göre fazla gelir elde edenler için daha yüksek vergi oranları, daha az gelir elde edenler için daha düşük vergi oranları uygulanıyor. Asgari geçim indirimi uygulamasıyla belirlenen indirim tutarları, ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden düşülüyor. AGİ bu yıl için aylık 268.31 ile 456.13 lira arasında belirlendi. İlave asgari geçim indirimiyle asgari ücretlinin, vergi tarifesinin ikinci dilimine girmeden kaynaklı kaybı gideriliyor ve asgari ücretin bu yıl için 2 bin 825 liranın altına düşmemesi sağlanıyor. Asgari geçim indirimi ve ilave asgari geçim indirimi uygulamalarıyla asgari ücret üzerindeki vergi yükü önemli ölçüde azaltılmıştır" dedi. ÜÇ

ÇOCUKLUDA SIFIRA KADAR İNDİ

Elvan, asgari ücretlilerin brüt ücreti üzerinden bu yıl için yüzde 14 hesaplanan vergi yükünün AGİ uygulamalarıyla medeni durumlarına göre yüzde 1.45 ile yüzde 5.25 arasında gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Elvan, bu uygulamalar sonucunda sigorta primi de dikkate alındığında, üç çocuklu bir ücretli için asgari ücretin tamamının yılın büyük bir kısmında vergi dışı kaldığını, gelir vergisi yükünün aylık olarak sıfıra kadar indirildiğini belirtti.

VERGİ USUL KANUNU GÜNCELLENİYOR

BAKAN Elvan beyanname verme, iade, zaman aşımı, defter tutma, fatura düzenleme gibi konuların yer aldığı Vergi Usul Kanunu'nu günün koşullarına uygun hale getirmede belli bir noktaya geldiklerini belirterek, "Mükellefin ihtiyaçlarına yanıt veren, gönüllü uyumu artıran bir yapıya dönüştüreceğiz. Dijital vergi dairesi uygulamasına ilişkin çalışmada son aşamadayız. Dijital vergi asistanı adı altında bir sistem kuruyoruz. Yazılım, vatandaşın sıkça sorduğu soruları otomatik olarak yapay zekâ yoluyla elektronik ortamda cevaplayacak" dedi.

HAZAL ATEŞ