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Haberler Ekonomi Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 13 Nisan 2021 olarak açıklandı.

Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

31.03.2021, 10:32

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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