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Haberler Ekonomi Aydın 2021’de 1 milyon turist hedefliyor

2021’de 1 milyon hedefliyor

Aydın 2021’de 1 milyon turist hedefliyor

31.3.2021

AYDIN Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, Aydın'da 2021 turizm sezonunda 1 milyon turistin üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Aydın'da turizm sezonu başlamadan konaklama tesislerindeki rezarvasyonlar yüzde 50'ye ulaştı.
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