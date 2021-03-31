AYDIN Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, Aydın'da 2021 turizm sezonunda 1 milyon turistin üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Aydın'da turizm sezonu başlamadan konaklama tesislerindeki rezarvasyonlar yüzde 50'ye ulaştı.
KAZIM YÖRÜKCE
KAZIM YÖRÜKCE
Aydın 2021’de 1 milyon turist hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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