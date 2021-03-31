Çeşme turizmi 12 aya yayılacak

AK Parti Çeşme İlçe Başkanlığı, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı turizm merkezlerinden Çeşme'de termal turizmi yaygınlaştırmak için çalışma grubu kurdu. İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş, "Yöre insanımıza 12 ay iş, aş ve sağlık hizmeti sağlayacak, kooperatiflerimize 12 ay ürünlerini pazarlama imkanı sunacak, çiftçi ve esnafımızı 12 ay kesintisiz gelir imkanına kavuşturacak ve ilçemize 12 ay turist getirtecek projelerimizi bir an önce gerçekleştirebilmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

KARATAŞ, "Çalışma grubumuzun ilk toplantısını 3 Mart'ta yaptık ve 14 Mart'ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile ilçemiz termal zenginliğinin kalbi Ilıca'da görüştük. Termali tüm dünyaya örnek olacak şekilde nasıl gün yüzüne çıkaracağımıza ilişkin projelerimizi anlatarak desteğini istedik. Çeşme'ye yapılmasını istediğimiz Termal Sağlık ve Turizm yatırımlarıyla ilgili İzmir milletvekillerimize bir sunum yapacağız. İlçe turizmini 12 aya yayıp, yılın her mevsimi turist getirtecek projelerimizi bir an önce gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.