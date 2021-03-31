EKONOMİK reform paketinin yasa gerektiren bölümleri ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlgili bakanlıklar reform paketi içinde yer alan ve yasa gerektiren düzenlemelerden öncelikli olanlar ile ilgili bir torba yasa hazırlandığı bildirildi. Bu düzenleme önümüzdeki birkaç hafta içinde TBMM'ye getirilip hızla yasalaştırılacak. AK Parti'nin kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi güvenliği için hazırladığı yasa teklifi de bunlardan biri. Düzenleme ile ikinci el araçlara noter satışının yolu açılıyor. ÖTV'ye tabii ürünlerden teminat alınması, kar payları dağıtımında verginin peşin ödenmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor.



KARMAŞA KALKACAK

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ÖDEMESİ YOK:

PRİM teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay / dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek. İkinci ele noter satışı Bu düzenlemenin gerekçesinde "Geriye yönelik teşvik değişiklerinin süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle maddeyle, geriye yönelik teşvik uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır" denildi.

ÖTV'YE TABİ ÜRÜNLERDE TEMİNAT:

ÖTV'YE tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak. ÖTV'ye tabi ürünlerin ticaretini yapanlardan vergisini ödemeyenlerin borçları, gösterecekleri teminattan tahsil edilecek.