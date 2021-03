Sağlık raporu olmadan işe eleman almak yasak

Birçok işyerinde, yeni işe başlayacak olan çalışanın işe girişteki sağlık durumunu saptamak ve buna uygun işe yerleştirmek amacıyla muayenesi yapılıyor. Daha sonra uzmanlar tarafından yapılan aralıklı muayenelerde işçinin çalıştığı işe özgü olası tehlikeler sonucunda sağlık durumunun değişip değişmediği takip ediliyor. Bu nedenle işe giriş raporunun verilebilmesi için bu sağlık tetkiklerinin özenle yapılması çok önem taşıyor.

RUHSATLI BİRİMLER YAPMALI

İşe giriş muayenesinin, 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereği yapılması zorunlu hale getirildi. Yasa özellikle çok tehlikeli ve tehlike sınıfına ait işyerlerinin, işe giriş sağlık raporu ve sağlık tetkikleri olmadan herhangi birini işe başlatmasını yasaklıyor. İşyeri hekiminin, işe giriş sağlık muayenesi yaparken, çalışanın işyerinin tamamında veya işyerinin bir bölümünde var olan fiziksel, kimyasal, ergonomik, biyolojik ve psikososyal tüm tehlikeleri dikkate aldığını belirten Gazi OSGB mobil sağlık yetkilisi Sevil Duysak, "İşyeri hekimi, işe giriş sağlık muayenesi yaparken bu tehlikelere yönelik anamnez alıp, fiziksel muayene yaparak, radyolojik, ekg, odyometrik ve laboratuvar tetkiklerini de değerlendirerek işe giriş muayenesini tamamlar. Gerekirse uzman hekim görüşü de alabilir. İşe giriş muayenesi raporu için işyeri hekimi, iş başvurusu yapan kişiden, sağlık durumu ve çalıştırılacağı bölümün tehlikelerine göre istediği sağlık tetkiklerinin Sağlık Bakanlığı ruhsatlı sağlık birimlerinden yaptırılması, doğruluğu ve yasallığı açısından çok önemlidir" dedi.

RİSK HER ZAMAN MEVCUT

İşin durumuna göre her işyerinin sağlık açısından farklı riskler taşıdığını belirten Duysak, işçi sağlığının sadece pandemide değil, her zaman risk altında olduğunu söyledi. İşe giriş ve iş sırasındaki sağlık tetkiklerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten Duysak, "Kanun gereği, işveren işe girişte ve işin devamı süresince, işyerinin tehlike sınıfına göre, periyodik aralıklarla çalışanlarının sağlık gözetimini yapmakla yükümlüdür. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı dört adet özel ve tam donanımlı mobil sağlık araçlarımız ve alanında deneyimli sağlık personelimizle; akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, Odyometri (işitme testi), laboratuvar tetkikleri ile yerinde mobil sağlık taraması yapıyoruz. Pandemi sürecinde covid 19 (sars-cov-2), PCR ve antikor testleri de gerçekleştiriyoruz. Test sonucunda oluşan raporlar ortağımız olan Gazi Hastanesi doktorları tarafından değerlendirilip sonuçlandırılıyor" dedi.

