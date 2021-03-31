  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak

Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak

31.03.2021, 12:19

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.

Fesih yasağına karşı kod 29 hilesi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.