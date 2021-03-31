Su Pozitif Türkiye Webinar’ında iki panel

Turkuvaz Medya Grubu ve INBUSINESS Dergisi'nin sürdürülebilirlik konusunda farkındalık misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali-Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin ikincisi dün gerçekleştirildi.

Türk Telekom, Halkbank, Finish ve Koza Altın İşletmeleri sponsorluğunda, 'Su Pozitif Türkiye' başlığında yapılan webinar, 'Temiz Su ve Sanitasyon'a dikkat çekti. Su Pozitif Türkiye webinar'ının ilk paneli 'Su Pozitif Şirketler İnşa Etmek' başlığıyla yapıldı. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi / SUEN Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Aslıhan Kerç'in yaptığı panelde; TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ece Börü, Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, Reckitt Yönetim Kurulu Üyesi ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CAO'su Özgen Özkan ve Aynes CEO'su Murat Hocalar konuşmacı olarak yer aldı.

YEŞİL FİNANSMAN HEDEFİ

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber global platformda çevre, temiz enerji, enerji ve kaynak verimliliği gibi sürdürülebilirlik temalı fonlarda ciddi artış olduğunu belirten Börü, ilerleyen dönemde daha da artış beklediklerini söyledi. 2000'lerin başından beri sürdürülebilirliği odak noktasına koyan bir bankacılıkla kredi portföylerinin yüzde 74'ünün sürdürülebilir projelere verilen yatırımlardan oluştuğunu aktaran Börü, "Beş yıl içinde bu kredileri yüzde 90'ın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

SUYUMUZU NASIL KORURUZ

Su Pozitif Türkiye webinar'ının ikinci paneli 'Suyumuzu Nasıl Koruyacağız?' başlığında gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar'ın yaptığı panelde Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Konya Ovası Projesi Başkanı Mahmut Sami Şahin, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren ve İTÜ-KKTC Yönetim Kurulu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı yer aldı.

Kınacı, 2040'tan sonra Türkiye'nin Güney ve Güneydoğu kesimlerinin kuraklıktan oldukça etkilendiğini söyleyerek başladığı konuşmasında, İç Anadolu'da Konya Kapalı havzası hatta Ankara'nın da bir kısmının dahil olduğu havzada 5 yıl sürecek ardışık çok şiddetli bir kurak dönem beklendiğine dikkat çekti. Kınacı, "2030'lardan sonra uzun süreli kuraklıklarla karşılaşacağız. Kısa vadeli değil, uzun süreli kurak dönemler için hazırlıklı olmalıyız" dedi.