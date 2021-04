500 markete adım adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiden tüketiciye doğrudan satış kanalı olan Tarım Kredi Marketler için verdiği 500 mağaza hedefine yılsonu ulaşılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Mayıs sonunda 300, yılsonunda ise 500 mağazaya ulaşacaklarını belirterek, "Satış sürecinde aracıları minimize ederek vatandaşa daha uygun fiyatla ürün ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl çiftçiden doğrudan yaklaşık 2.5 milyar liralık ürün alımı yaptık, şimdi ise 3.7 milyar liralık ürün alımı yapacağız" dedi. Üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 205. şubesini dün Ankara'da açtı.

ALIMLARIMIZ KATLAMALI ARTIYOR

Genel Müdür Poyraz açılışta Anadolu'nun her bölgesinin kendine has ürününü yurdun dört bir yanına uygun fiyatlarla ulaştırdıklarını belirterek, "Satışlarımızdan oldukça memnunuz. Her açtığımız mağaza bizi daha da ümitlendiriyor. İlgi büyük. Piyasa fiyatlamalarının altında ürün satıyoruz. Örneğin yüzde 10 daha uygun fiyata ay çiçek yağı satıyoruz. Üreticiden alımlarımız katlamalı olarak artıyor. Maliyetleri aşağıya çekip bir taraftan üreticiyi koruyup bir taraftan da tüketiciye en uygun fiyattan ürünü satışı yapıyoruz" dedi.

KOOPGEL KURULUYOR

PANDEMİ sebebiyle dijital platformlarda satışa ağırlık verdiklerini ve burada da ciddi oranda rağbet gördüklerini anlatan Poyraz, "Özellikle PttAVM.com'da bizim satışlarımız var, iyi gidiyor. Şuan biz de bir dijital platform altyapısı çalışıyoruz. KoopGel diye bir dijital platformumuz olacak. Büyükşehirlerde başlamak üzere kapıdan kapıya doğrudan satış diyelim, onun da altyapısını hazırlıyoruz" dedi.

HEDEF 2 MİLYON RAMAZAN KOLİSİ

YAKLAŞAN Ramazan ayına yönelik da hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Poyraz, "Ramazan ayında biz geçen sene 1 milyon 300 bin yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu seneki hedefimiz ise 2 milyon. Şu anda her markete girildiğinde isteyen vatandaş Ramazan kolisi ve ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 150 ve 250 liralık kartlardan alabiliyor" diye konuştu.

■ BARIŞ ŞİMŞEK