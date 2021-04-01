Afyonkarahisar 2022 Teknofest’e talip

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu olan iktidar ve muhalefet partilerinin Afyonkarahisar il başkanları ortak bir noktada buluşarak, 2022 yılında yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) Büyük Taarruz 'un 100. yılında Afyonkarahisar'da yapılmasını istedi. Kentte bir otelde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan ile İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu bir araya geldi. Uluçay, Afyonkarahisar'ın TEKNOFEST 2022'ye ev sahipliği yapması adına taleplerini tek bir ses olarak iletmek için bir araya geldiklerini söyledi. Uluçay, konuşmasına şöyle devam etti: "1922'de sona eren ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın 100. Yılı olan 2022'de Teknofest'in gerçekleşmesi, ilimiz için ayrı bir önem ve anlam ifade edeceği gibi dünyaya da net bir mesaj verecektir."