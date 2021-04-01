Ekonomiye güven 14 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 14 ayın zirvesi olan 98,9 değerini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, geçen yılın başında 99,3 seviyelerinde bulunuyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020'de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinden tamamladı. Yeni yıla da güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, şubatta 95,8 değerini aldı. Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artışla 98,9 değerine çıkan endeks, 14 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu.