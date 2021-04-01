Fethiye'de icradan satılık 2+1 daire

Mahkeme Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 2+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin ilçe merkezine 2 km uzaklıkta, sahil bandına da 1 km uzaklıkta olduğu belirtilen ilanda satış fiyatı olarak ise 500.000 TL olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 16.06.2021 10:00 belirlendi.