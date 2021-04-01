Gaziantep'te icradan satılık 6+1 daire

Mahkeme Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 6+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin altı oda, bir salon, antre-hol, banyo, Iv-wc, iki adet balkon ve kiler mahallerinden oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 15.06.2021 10:00 belirlendi.