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Haberler Ekonomi İhracat Şubat’ta yüzde 9,6 arttı

İhracat Şubat’ta yüzde 9,6 arttı

İhracat Şubat’ta yüzde 9,6 arttı

1.4.2021

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2020'de yüzde 82,8 iken, geçen ay 82,9'a çıktı.

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