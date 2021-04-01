Inbusiness'ın Nisan sayısında kitap hediyesi sürprizi

Sadece 40 gün evde kaldığı pandemi sürecini, Zorlu Holding için iyi bir dayanıklılık testi olarak değerlendiren Ahmet Zorlu, "Akıllı Hayat 2030" Sürdürülebilirlik stratejimizden taviz vermeden yatırımlarımıza ve Türkiye ortalamasının üzerinde büyümemize devam ettik. Portföyümüzün pandemi gibi krizlere ne kadar dayanıklı olduğunu test ettik" diyor.

Ahmet Zorlu: "Ben hayal kurmayı çok severim ama hiçbir zaman da hayalci olmadım. O yüzden yeni bir işe girdiğimiz zaman bizi tanımayanlar; "Bu delilik!" derler genelde. Oysa tüm o işler bizim çok önceden kurduğumuz hayallerin bir sonucuydu. Ben bir işi tamamlamadan rahat uyku uyumam. Ne zaman o iş tamamlanır, ben de o zaman rahatlarım. Sözün özü; ben hiç kolay para görmedim. Çok hayal kurdum, çok çalıştım ve hala da çalışmaya devam ediyorum."

HAZIR GİYİMDE UZAK UFUKLAR

Hazır giyimde 'rekabetçi olduğumuz' ürünlerdeki 242 milyar dolarlık pazardan Türkiye sadece 14 milyar dolar pay alıyor. Bu rakamı arttırmak mümkün!

ORTAK AKIL

49 yılda yaşadığı sayısız krizden güçlenerek çıkan Desa, birçok markanın kapısına kilit vurduran küresel pandeminin yıkıcı etkisini doğru hamlelerle bertaraf etmeyi başardı. Hedef dünya markası olmak.

DOSYA: BİYOTEKNOLOJİ GELECEĞİ KURGULAMAK

Hastalara özel kişiselleştirilmiş kanser tedavisi, gıda ve tarım ürünleri için doğal koruyucuyla milyar dolarlık israfın önüne geçebilmek, gıda atığından biyomalzeme üretimi, tekstil yüzeylerini virüslere ve bakterilere karşı koruyan formül... Biyoteknoloji'de başarı öyküleri yazan yerli girişimler...

KRİPTO SANATIN GÖLGE YÜZÜ

Blok zinciri üzerinde son dönemin yükselen değeri NFT'leri herkesin radarına almasına neden oldu. Dört soruda NFT ile ilgili merak edilenler...

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