AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Nisan'da yapılacağını duyurdu. Selçuk, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplarına yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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