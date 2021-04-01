Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan’da

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Nisan'da yapılacağını duyurdu. Selçuk, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplarına yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.