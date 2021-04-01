MİLASLI üretici Ömer Faruk Akarca, Malezya'ya 6.5 ton AB coğrafi işaretli Milas zeytinyağı ve 100 kilo zeytin yaprağı çayı ihraç etti. Akarca, piyasanın çok üstünde bir fiyattan Malezya'ya ürün sattıklarını belirterek, Endonezya'ya da zeytinyağı ihraç etmeyi hedeflediklerini, Vietnam'da bir şirket kuracaklarını ifade etti. Akarca Çiftliği sahibi Faruk Akarca, AB'den ve ABD'den organik sertifikası aldıklarını Japonya'dan da sertifika almaları halinde çok daha avantajlı bir konuma geleceklerini söyledi.
■ ADEM ÜLKER
Malezya’ya 6.5 ton Milas zeytinyağı sattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.