Malezya’ya 6.5 ton Milas zeytinyağı sattı

MİLASLI üretici Ömer Faruk Akarca, Malezya'ya 6.5 ton AB coğrafi işaretli Milas zeytinyağı ve 100 kilo zeytin yaprağı çayı ihraç etti. Akarca, piyasanın çok üstünde bir fiyattan Malezya'ya ürün sattıklarını belirterek, Endonezya'ya da zeytinyağı ihraç etmeyi hedeflediklerini, Vietnam'da bir şirket kuracaklarını ifade etti. Akarca Çiftliği sahibi Faruk Akarca, AB'den ve ABD'den organik sertifikası aldıklarını Japonya'dan da sertifika almaları halinde çok daha avantajlı bir konuma geleceklerini söyledi.

■ ADEM ÜLKER