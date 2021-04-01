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Haberler Ekonomi Şubat’ta 943 yatırım teşvik belgesi verildi

Şubat’ta 943 yatırım teşvik belgesi verildi

Şubat’ta 943 yatırım teşvik belgesi verildi

1.4.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, şubatta 943 yatırım teşvik belgesine imza atarken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 562 milyon 851 bin 58 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 886 kişinin istihdam edilmesi planlanırken, 44 belge ise iptal edildi.
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