Ankara Bilim Üniversitesi ilgili alanlarda uzmanlaşmış 12 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Bilim Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik"te aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların 15 Nisan tarihine kadar Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.