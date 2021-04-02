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Haberler Ekonomi Aydın ihracat artışında önde

ihracat artışında önde

Aydın ihracat artışında önde

2.4.2021

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, 2021 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre Aydın'ın ihracatının yüzde 24 artarak 67,9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Şahin, "İlimiz 22. sırada. En fazla ihracat yapılan ülke 6 milyon dolar ile İtalya oldu" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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