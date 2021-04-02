Bankacılıkta yeni dönem başlıyor

BANKACILIKTA hem vatandaş hem de sektör için bir dizi kolaylık getiren yeni dönem başladı. Artık uzaktan kimlik doğrulamasıyla ve ıslak imzaya gerek kalmadan hemen müşteri olunabilecek. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Bankacılık işlemleri 1 Mayıs'tan itibaren banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Maliyet, zaman ve işgücünden tasarruf sağlanacak.

HER YÖNDEN TASARRUF

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdi. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla ve ıslak imzaya gerek kalmadan hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Yönetmelikle bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak.

EN FAZLA 10 DAKİKADA

MÜŞTERİ olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kâğıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak. Müşteriler açısından ise esnek, yenilikçi ve açık fikirli müşteri deneyimi fırsatı oluşacak. Yönetmelik ile şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin de önü açılırken, mevcut bankaların yanında dünyada Neobank olarak da adlandırılan yeni bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek.

KİMLİK TESPİTİNDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

BANKALAR uzaktan kimlik tespitinde sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakla sorumlu olacak. Banka hesabı açılışında görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapacak müşteri temsilcileri bu konuda özel eğitim alacak.

MÜŞTERİ temsilcisi ile kişi arasındaki görsel ve işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak. Yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişimle gerçekleştirilecek.

HAZAL ATEŞ