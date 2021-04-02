  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi TCMB piyasaya 89 milyar lira verdi

piyasaya 89 milyar lira verdi

TCMB piyasaya 89 milyar lira verdi

2.4.2021

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira, 8 Nisan vadeli repo ihalesi ile 68 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi. İhalelere toplam 166 milyar 620 milyon liralık teklif geldi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TCMB piyasaya 89 milyar lira verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.