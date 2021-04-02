TCMB piyasaya 89 milyar lira verdi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira, 8 Nisan vadeli repo ihalesi ile 68 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi. İhalelere toplam 166 milyar 620 milyon liralık teklif geldi.

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