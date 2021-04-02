TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira, 8 Nisan vadeli repo ihalesi ile 68 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi. İhalelere toplam 166 milyar 620 milyon liralık teklif geldi.
TCMB piyasaya 89 milyar lira verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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