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Haberler Ekonomi TCMB’den sıkı para politikası duruşu mesajı

TCMB’den sıkı para politikası duruşu mesajı

TCMB’den sıkı para politikası duruşu mesajı

2.4.2021

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün yurt içi yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıda sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde duruldu. Kaynaklar, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun, içinde bulunulan dönemde yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini ifade ettiğini söyledi. Kavcıoğlu'nun, yatırımcılara enflasyon odaklı para politikasının, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görerek, en güçlü silahları olacağı mesajı verdiğini söyleyen kaynaklar, TCMB'nin enflasyonla mücadele kararlılığıyla Türk lirasının güç ve itibarını sağlayacağının belirtildiğini aktardı.

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