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Haberler Ekonomi Afyon’dan 24 ülkeye lokum gibi ihracat

Afyon’dan 24 ülkeye lokum gibi ihracat

Afyon’dan 24 ülkeye lokum gibi ihracat

3.4.2021

AFYONKARAHİSAR'DA 70 firma tarafından fıstıklı, fındıklı, meyveli ve çikolatalı olmak üzere çeşitli tatlarda bir yılda üretilen 125 ton lokum yurt içinde ve yurt dışında 24 ülkede satılıyor. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentteki firmalardan 8'inin ihracat yaptığını belirterek, "İlimizin lokumları ABD, Yunanistan, İngiltere, Singapur ve Orta Doğu ülkelerinde alıcı buluyor" dedi.

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