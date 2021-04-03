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Haberler Ekonomi Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

Avrasya Üniversitesi, 'ne 6 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor

03.04.2021, 10:56

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Avrasya Üniversitesi 6 öğretim üyesi alımı yapacak. Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden '4857 sayılı İş Kanunu' hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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