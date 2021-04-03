Bayraklı’da depremzede konutları hızla yükseliyor

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için Bayraklı ilçesindeki rezerv alanında yapılacak 3 bin 500 konuttan ilk etabı olan 397'sinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. 397 konut yıl sonu itibariyle hak sahiplerine teslim edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, "Proje tamamlandığında bağlantı yolları, sosyal donatı alanlarıyla yeni bir kent inşa edilmiş olacak. Tüm hizmetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılacak" dedi.