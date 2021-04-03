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Haberler Ekonomi Ege’den ihracat Mart ayında yüzde 18 arttı

’den ihracat Mart ayında yüzde 18 arttı

Ege’den ihracat Mart ayında yüzde 18 arttı

3.4.2021

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mart ayında ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artırdıklarını, bu yükselişin 15 milyar dolarlık yıl sonu hedefini desteklediğini bildirdi. 2021'in ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 8,5 artırarak 3 milyar 515 milyon dolara ulaştıran EİB, son 12 aylık dönemde de 13 milyar 278 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Eskinazi, salgın sonrası aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını ifade etti.

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