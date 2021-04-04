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Haberler Ekonomi 2. el otoda satışlar azaldı

2. el otoda satışlar azaldı

2. el otoda satışlar azaldı

4.4.2021

YURT genelinde 2. el oto pazarı esnafı, satışlarının azaldığını, haraketliliğin sadece 30 bin TL ile 100 bin TL'lik araçlarda internet üzerinden olduğunu söyledi. Piyasadaki hareketliliğin daha çok 50-60 bin TL'lik arabalarda olduğunu belirten galerici Hüseyin Kandemir, "Piyasada hareketlilik var diyorlar. Hareketlilik olan arabalar 50-60 bin TL civarındaki arabalarda. Onları da biz bulup alamıyoruz. Çünkü müşterilerin talepleri 50-60 bin TL'lik arabalarda bile büyük. Boya olmasın, km'si az olsun, kazasız olsun istiyorlar" dedi.
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