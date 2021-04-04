Çilekte 100 bin ton rekolte beklentisi

TÜRKİYE'NİN ikinci büyük çilek üretim merkezi Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu ve partililerle birlikte Atça mahallesindeki çilek üreticilerini ziyaret ederek üreticiyle sohbet etti. Çilek üreticilerinin taleplerini dinleyen Savaş, "Sultanhisar çileği organik olmasının yanı sıra kalitesi ve lezzetiyle adından söz ettiriyor. Burada çiftçilerimiz yetiştirdikleri çilekten ciddi gelir sağlıyor. Devletimiz de çiftçilerimize ciddi destekler veriyor. Sultanhisar çileğinin adının dünyada duyulması için markalaşmaya yönelik atılacak adımlara da gereken desteği vereceğiz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE