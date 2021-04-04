Fethiye'de icradan satılık daire

Mahkeme Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 2+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin ilçe merkezine 2 km uzaklıkta ve sahil bandına da 1 km uzaklıkta olduğu ayrıca yürüme mesafesinde sosyal alanlar da bulunduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 16.06.2021 10:00 belirlendi.