Gelinlikçilerin beklentisi mavi harita

SALGIN döneminde büyük kan kaybeden gelinlik sektörü, yeni sezona yeni tasarımlar ile birlikte girmeye hazır. 2019 ve 2020 yılı içerinde büyük daralma yaşayan sektör yeni sezondan oldukça umutlu. Gelinlik sektörünün büyük bir sektör olduğunu belirten Setrinur Yönetim Kurulu Başkanı Suna Özdemir, "Gelinlik sektörü, 30 ayrı sektöre hitap ediyor. Bunların içinde dantelciler, kumaşçılar, çiçekçiler ve organizasyoncular gibi birçok alan var. Bununla beraber 100 binlere yakın istihdam sağlanıyor. Uzman çalışanlarımızla beraber yeni tasarımlarımızı tamamladık. Genç kızlarımızın hayallerini süsleyen gelinliklerimize imza atarak sezona hazırız" dedi.

"İKİ AY İŞ YAPTIK"

GELİNLİK sektörünün de birçok sektör gibi pandemi döneminde daraldığını belirten Özdemir, "Geçen yıl bizler iki ay kadar işimizi yapabildik ama bu yıldan çok umutluyuz. Düğünlerde de daha dikkatli olursak ve kuralları çiğnemezsek inanıyorum ki 2021 yılını çok güzel geçireceğiz. Geçen yıl düğün yapamayanların bu yıl düğünlerini yapacaklarına inanıyorum. Tek dileğimiz tüm haritanın bir an önce maviye dönmesi" diyerek sözlerini tamamladı.