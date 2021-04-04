Mahkeme İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan 3 katlı bina için satış kararı verdi. Binada betonarme tarzında yapılmış üç katlı bir yapı bulunduğu ayrıca giriş kapısının demir doğramadan,dış cephe doğramalarının plastik doğramadan yapıldığı da belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Binanın satış tarihi olarak 06.05.2021 11:00 belirlendi.
İzmir Menderes'te icradan satılık bina haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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