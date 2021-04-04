‘Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda sona gelindi

TOPLAM maliyeti 1 milyar liranın üzerinde olan ve 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 98'lik kısmı tamamlandı. Yol ile Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz birbirine bağlanacak. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, "Bu yıl içinde açılmasını bekliyoruz" dedi.

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