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Haberler Ekonomi ‘Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda sona gelindi

- Yolu’nda sona gelindi

‘Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda sona gelindi

4.4.2021

TOPLAM maliyeti 1 milyar liranın üzerinde olan ve 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 98'lik kısmı tamamlandı. Yol ile Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz birbirine bağlanacak. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, "Bu yıl içinde açılmasını bekliyoruz" dedi.
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