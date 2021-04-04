Kars'ta icradan satılık arsa

Mahkeme Kars'ın Merkez ilçesinde bulunan 3.398 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Verilen ilanda arsanın Ali Gaffar Okkan Bulvarına yaklaşık 250,00 m mesafede olduğu, bölgenin teknik altyapısı tam anlamı ile tamamlandığı ve arsanın bulunduğu bölgenin kamu hizmetlerinden tam manası ile yararlandığı da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 21.04.2021 11:00 belirlendi.