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Haberler Ekonomi Kars'ta icradan satılık arsa

'ta icradan satılık arsa

'ın ilçesinde bulunan 3.398 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belirtildi.

Kars'ta icradan satılık arsa

04.04.2021, 09:27

Mahkeme Kars'ın Merkez ilçesinde bulunan 3.398 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Verilen ilanda arsanın Ali Gaffar Okkan Bulvarına yaklaşık 250,00 m mesafede olduğu, bölgenin teknik altyapısı tam anlamı ile tamamlandığı ve arsanın bulunduğu bölgenin kamu hizmetlerinden tam manası ile yararlandığı da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 21.04.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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