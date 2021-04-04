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Haberler Ekonomi Ukrayna-Rusya gerilimi ihracatçıları tedirgin ediyor

- gerilimi ihracatçıları tedirgin ediyor

Ukrayna-Rusya gerilimi ihracatçıları tedirgin ediyor

4.4.2021

UKRAYNA'NIN doğusundaki Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında gerilimin artarak devam etmesi, Türkiye'nin iki ülkeye olan ihracatının önemli bir bölümünü üstlenen Doğu Karadenizli ihracatçıları endişelendiriyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Her iki ülke de bölgeye tekrar askeri yığınak yapmaya başladı. İnşallah savaş olmaz bizler de ihracatımızı yapar ülkeler arasındaki diyalog ve ticareti geliştirmeye devam ederiz diye düşünüyoruz" dedi.

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