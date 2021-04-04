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Haberler Ekonomi Yabancı ülke taşıtlarına tamirat düzenlemesi

Yabancı ülke taşıtlarına tamirat düzenlemesi

Yabancı ülke taşıtlarına tamirat düzenlemesi

4.4.2021

Türkiye'ye tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla getirilen yabancı ülke taşıtları için tamir bedeli 2 bin euro veya Türk lirası karşılığından fazla olanlar geçiş ücreti ödemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın geçici ve yabancı plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretlerine ilişkin düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2 bin euro veya Türk lirası karşılığından az olanlar için 600 euro ya da Türk lirası karşılığı geçiş ücreti alınacak.

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