Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 18 teknik hizmet personeli (kimyager), 24 laborant, 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 teknisyen ve 4 destek personeli (hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sözlü sınav gerçekleştirilecek. KPSS'YE BAKILACAK Adayların unvanlarına göre belirtilen nitelik ve özel şartları taşımaları ve 2020 yılı KPSS'de her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan almış olmaları gerekiyor. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi. İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...