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Haberler Ekonomi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

12 öğretim görevlisi alacak

12 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 18 Nisan 2021 olarak açıklandı.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

05.04.2021, 10:49

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alımı yapacak. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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