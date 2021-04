Otomotivdeki yükseliş beklentileri güçlendirdi

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, 2019 yılında 479 bin olan sıfır otomobil satışlarının, 2020 yılında koronavirüs pandemisine rağmen 772 bine çıktığını söyledi. Geçtiğimiz perşembe günü yapılan EGOD Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık görevine gelen Torun ilk özel röportajını Yeni Asır ile gerçekleştirdi. Hafta Başı Sohbetleri'nin konuğu olan Mehmet Torun, otomotiv sektöründeki gelişmeler, pandemi sürecinde yaşananlar, sektörü olumsuz etkileyen çip sorunu ve geleceğe dair öngörülerini Yeni Asır'a anlattı. Pandemi sürecinin ilk aylarının oldukça zorlu geçtiğini fakat Haziran ayıyla birlikte büyük yükseliş ivmesinin yakalandığını ifade eden Torun, "Otomotiv yedek parça satışlarında TL bazında yaklaşık yüzde 38'lik bir yükseliş gerçekleşti. Sıfır otomobil satışları ise 2019 yılında 479 bin iken, 2020 yılında 772 bine çıktı" dedi.

Mehmet Bey. öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1981 yılında Konya'da doğdum. Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olduktan sonra ticaret eğitimleri aldım. Daha sonrasında Yaşar Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği'nde yüksek lisans yaptım. Babam 45 yıldır ticaretin içerisinde. 25 yıldır da otomotiv sektöründe. Ben buranın ikinci kuşak yöneticisiyim.



HER ZAMAN LOKOMOTİF BİR SEKTÖR OLACAĞIZ

Pek çok fabrika 2030 yılında elektrikli otomobile döneceğini açıkladı. Siz dönüşümle ilgili neler öngörüyorsunuz? Artık her şey yazılım üzerinden yürüyor. Sektör kendini yenileyip, dönüştürdüğü sürece her zaman yeni pazarlar açılacak, yeni talepler oluşacaktır. Ben otomotivin her zaman lokomotif sektörlerden olacağını düşünüyorum.



SES GETİRECEK İŞLER

EGOD ile ne zaman tanıştınız?

Ege Otomotiv Derneği ile ilişkim 2007 yılında başladı. Dört dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Geçen dönemde genel sekreterliğini yapıyordum. EGOD ile büyüdüm. Şimdi de başkanlık görevine geldim. Bundan sonrasında projelerimiz de gerçekten ses getirecek. Genç, dinamik bir dernek olmaya devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz ise derneğimizi dijital ortamda da var etmek olacak.

Otomotiv 2020'yi nasıl geçirdi?

2020 bizim için sürpriz bir yıldı. İlk anlarda oluşan belirsizlik satışlarda ciddi düşüşlere sebep oldu ama Haziran ayına geldiğimizde ciddi cirolar elde etmeye başladık. Bir önceki yıla göre satışlarımızda ciddi artışlar oldu. Lakin pandemi koşulları hepimiz için üzücü geçse de otomotiv sektörü için sevindirici bir yıldı diyebiliriz. Yedek parça satışlarında yüzde 30 ila 38 arasında artış gerçekleşti. EURO bazlı ise yüzde 6 ila 7 arasında bir artışa denk geliyor. Perakende dediğimiz yedek parça sektörü iyi duruma geldi. 2019 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışı 479 bin 60 adetti. 2020'de ise pandemi koşullarına rağmen 772 bin 780 adet sıfır araç satışı gerçekleşmiş. Bunun en önemli etkenlerinden biri de insanların toplu taşımalardan çekinmesiydi. 2. el araç fiyatlarının yükselmesi de sıfır araçlara yöneltti.



ÇİP SORUNU ÇÖZÜLSÜN 2020'Yİ DE GEÇERİZ



Çip tedarikinde sıkıntı var. Bu yıldan beklentileriniz neler?

2021 yılının ilk 3 ayında 198 bin sıfır araç satışı yapıldı. Pandemi sebebiyle dijitalleşmenin de artmasıyla çip sorunu ortaya çıktı. İlk üç ay biz bundan etkilenmemiştik ama geçen hafta bazı otomobil fabrikalarında üretime 15 gün ara verildiğini söylediler. Bu aksama 3'üncü çeyrekte kendisini gösterecek ve hedefler zorunlu olarak yenilenecek. Sorunun çözülmemesi satışları etkileyebilir. Bu yılı da pandemi koşullarında geçireceğimiz kesin gibi. Artık hiç durmadan hedeflerimize ulaşmak için ilerlemek mecburiyetindeyiz. Bu sorunun aşılması için hükümetler de devreye girdi. Sorun çözülsün, 2020'den daha iyi bir duruma geleceğiz.

