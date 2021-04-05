Haberler Ekonomi THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

THY günlük ortalama 797 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

Türkiye'nin en büyük markalarından olan Türk Hava Yolları (THY), 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında günlük ortalama 797 uçuşla birinci olarak Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

05.04.2021, 11:53