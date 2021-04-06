Çiftay’dan İzmir atağı

İzmir'in en büyük sanayi kuruluşlarından Batıçim'in yüzde 30'unu 95 milyon dolara alarak dikkatleri üzerine çeken Ankara merkezli Çiftay Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Aydın, İzmir'e yeni yatırım müjdesi verdi. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Aydın, İzmir'de bu yıl içinde inşaat sektöründe de büyük yatırımlara başlayacaklarını vurgulayarak, rezidans ve konut yatırımları üzerinde durduklarını söyledi. Aydın, "Şu an İzmir'de çok sayıda inşaat projesi ile ilgileniyoruz. İlk etapta İzmir kent merkezi ve Çeşme gibi ilçelerde 100 milyon dolar kadar yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırımlarımız, bu rakamların 5-10 katına da çıkabilir. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.

Serkan Aydın

CAZİP FIRSAT ÇIKARSA

İZMİR'DE halen Pınarbaşı'nda taş ocağı yatırımları olduğunu ifade eden Serkan Aydın, kentte turizm yatırımına da sıcak baktıklarını söyledi. Aydın, "Eğer İzmir'de önümüze turizm konusunda cazip bir fırsat çıkarsa değerlendiririz" diye konuştu. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için daha fazla yatırım ve istihdam hedeflediklerini vurgulayan Serkan Aydın, "Şu an pandemi yaşanıyor. Ancak herkes dönemi bahane edip çalışmalarını durdurursa hem ekonomiye hem de istihdama ciddi zararı olur. Biz bu dönemde de yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Vatansever insanların da bunu yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

Sabit Aydın



MÜJDELERIMIZE DEVAM EDECEGIZ

BU arada bünyesinde 123 şirket bulunan Çiftay Holding'in hissedarlarından Sabit Aydın da çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor. Batıçim'i satın almalarıyla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Sabit Aydın, "Bizim hikayemiz babamız Ziya Aydın'ın 1960'lı yıllarda çimento fabrikalarında önce işçi sonra taşeronluk gibi işlerde çalışmasıyla başladı. Biz de böyle bir babanın evlatları olarak Batıçim'e talip olarak hem ülke ekonomisine değer katmak hem de ondan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak istedik. Böylece hem babamızın hayalini gerçekleştirdik hem de firmamız adına önemli bir yatırım yaptık" dedi.



SABİT Aydın şunları söyledi: "Her yıl belli oranda büyümek gerekir ki mevcudu koruyup üzerine koyabilelim. Özel çimento üretimlerimizle sektörde fark yaratacağız. Biz grup olarak her zaman üretmeye, istihdam yaratmaya devam ilkesi ile İzmir'imize yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz."

Erhan GÜLENÇ