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Haberler Ekonomi Çiftçiye 1,3 milyar liralık afet tazminatı

Çiftçiye 1,3 milyar liralık afet tazminatı

Çiftçiye 1,3 milyar liralık afet tazminatı

6.4.2021

ÇİFTÇİNİN doğal afetlerden korunması amacıyla oluşturulan Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) geçen yıl üreticilere 1,3 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Tarım Sigortaları Havuzu ile 2020 yılında sigortalanan alan 26,9 milyon dekara, hayvan sayısı ise yaklaşık 10,3 milyon başa ulaştı. Devlet destekli tarım sigortaları uygulamasının başladığı 1 Haziran 2006'dan itibaren ise 7,4 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Öte yandan tarım sektörü, tarihin en yüksek ilk çeyrek ihracatını gerçekleştirdi. Söz konusu ihracat, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 6 milyar 621 milyon 84 bin dolara çıktı. Bu dönemde ihracatını en fazla artıran 2 milyar 20 milyon 173 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

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