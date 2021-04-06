Demir’den 4 mahalleye güvenlik kamerası

AYDIN'IN Çine ilçesinde faaliyet gösteren Eysim Mineral Madencilik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demir, Hasanlar, Seferler, Kadılar ve Sağlık mahallelerine hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı güvenlik kamerası sistemi kurdurdu. Cumhur İttifakı Çine Belediye Meclis Üyesi olan Demir, "Muhtarların talebini yerine getirdiğim için mutluyum" diye konuştu.

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