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Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı Mart ayında Avrupa'nın zirvesinde

Mart ayında 'nın zirvesinde

'nın (EUROCONTROL) paylaştığı Mart ayı verilerine göre; , 17 bin 407 uçuşla 'nın zirvesinde yer aldı.

İstanbul Havalimanı Mart ayında Avrupa'nın zirvesinde

06.04.2021, 14:35

EUROCONTROL'ün 1-31 Mart tarihlerinde paylaştığı uçuş sayılarına göre; İstanbul Havalimanı 17 bin 407 uçuşla birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı 14 bin 186 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı izlerken, Frankfurt Havalimanı'ndan 13 bin 708, Amsterdam Havalimanı'ndan 12 bin 874, Madrid Havalimanı'ndan 11 bin 407 uçuş yapıldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, sosyal medya hesabından, "Mart ayında Avrupa'da lideriz! 1-31 Mart EUROCONTROL verilerine göre, tüm havalimanlarını geride bırakarak, Avrupa'nın en çok uçuş seferi yapılan havalimanı olduk. Nice emniyetli uçuşlara" paylaşımında bulundu.

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