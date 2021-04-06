Sıfır atıkta yeni dönem

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye'de yıllık ortalama 35 milyon ton ve 10 milyar liraya yakın değeri olan evsel atıkların ekonomiye kazandırılması için de yeni bir dönem başlıyor. Belediyeler yıl sonuna kadar sıfır atık sistemine geçerken, evsel katı atık konusunda uyum çalışmalarını da 31 Aralık tarihine kadar tamamlayacak. İki yılda 400 bin binaya sıfır atık yönetim sistemi kurulacak. Projeyle evsel atıkta ayrıştırma sistemleri teşvik edilecek.

31 ARALIK'A KADAR

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yönetmelik değişikliği ile tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dâhil olmak üzere uyum sağlayamamış olan evsel katı atık idarelerinin 31 Aralık tarihine kadar çalışmalarını tamamlaması gerektiğini belirtti. Bakan Kurum, atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı katık idarelerinin (belediyeler) yönetmeliğe uyum sağlamalarının zorunlu olduğunun altını çizdi.

400 BİN BİNAYA SİSTEM KURULACAK

Bakanlık tarafından binalarda evsel atık ayrıştırma sisteminin kurulması teşvik edilecek. Evsel atıkların kazanımı ile 2023 yılına kadar 5 milyar liralık katma değer yaratılması öngörülüyor. Türkiye'deki evsel atıkların yüzde 52'sini organik, yüzde 6'sını plastik atıklar oluşturuyor. Geri kazanımın 2023 yılında yüzde 35'e ulaşması, 400 bin binada sıfır atık yönetim sistemi kurulması hedefleniyor.

HAZAL ATEŞ