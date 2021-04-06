Son dakika: Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

Burs ve kredi ödemelerine başlandığını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kasapoğlu, toplamda 1 milyon 609 bin 253 öğrencinin bu imkandan yararlandığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 TL ve doktora öğrencilerine de 1.950 TL burs/kredi ödemesi yaptıklarını hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, pandeminin başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana 3 milyar 222 milyon 131 bin 297 TL burs, 7 milyar 617 milyon 788 bin 804 TL kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, ''Pandemide de burs ve kredi ödemelerimiz kesintisiz olarak devam etti. Her şartta ve her zaman öğrenci arkadaşlarımızın hep yanındayız'' dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi dile getirirken, ''Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz nokta ortada… İktidara geldiğimiz 2002 yılında 451 bin 550 öğrenci burs ve kredi imkanından faydalanırken bugün bu sayı 1 milyon 609 bin 253'e ulaşmış durumda. Lisans öğrencilerine 2002 yılında 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine ise 135 TL tutarında kredi / burs veriliyordu. Bugün verilen tutar ortada…'' diye konuştu.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Nisan, "2" olanlar 7 Nisan, "4" olanlar 8 Nisan, "6" olanlar 9 Nisan, "8" olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.