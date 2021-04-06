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Haberler Ekonomi THY uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

'nda () görev yapan pilot, kabin memuru ve yükleme uzmanları (load master), Kovid-19 aşısı olmaya başladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 personelin, Sağlık Bakanlığı'nın aşı sistemine bildirildiği aktarıldı.

THY uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
DHA

06.04.2021, 10:19 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 10:47

THY, koronavirüs aşısı için aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 çalışanını Sağlık Bakanlığına bildirdi. Planlama sonrası uçuş ekibi ve yükleme uzmanları aşı olmaya başladı.

Aşı olan personel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM ) yayımladığı genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuş verilmeyecek ve sağlık durumları yakından takip edilecek. Aşılanan uçuş ekibinin yanı sıra yolcu ve uçakla temas olabilecek 2 bin 250 yer hizmeti çalışanın da aşılanması için isimleri sisteme girilmesi için Bakanlığa gönderildi.

EKİPLERİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan kovid 19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında." dedi.

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